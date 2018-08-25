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СМИ: разведка США перестала получать информацию от тайных информаторов в Москве

Киев • УНН

 • 12685 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. Ключевые тайные осведомители США, работающие в Москве, которые передавали Вашингтону секретную информацию о действиях и намерениях российских властей, перестали в последнее время выходить на связь с американскими разведслужбами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание The New York Times.

СМИ: разведка США перестала получать информацию от тайных информаторов в Москве

Согласно данным ее источников, осведомители США, близкие к российскому руководству, перестали передавать соответствующую информацию ЦРУ и другим разведведомствам, что оставило Вашингтон в неведении о намерениях РФ в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США в ноябре. По версии издания, ранее такие осведомители сообщали США данные, касающиеся в том числе вмешательства РФ в американские президентские выборы 2016 года, которое неоднократно отрицали в Москве.

Теперь же эти ключевые для США информаторы “преимущественно затаились”, отмечает газета, добавляя, что, по мнению американских спецслужб, это связано с “более агрессивной контрразведкой”, которую стала проводить Москва. Как сообщили источники издания, в Вашингтоне не считают, что осведомители были разоблачены или же ликвидированы. По мнению разведведомств США, они перестали выходить на связь, так как полагают, что в текущей ситуации это может быть опасно, пишет газета.

На ситуацию также повлияло то, что ранее Россия выслала ряд сотрудников американской разведки, работавших в РФ в дипломатических представительствах США, отмечает The New York Times. Как рассказали изданию экс-сотрудники разведки США, присутствие агентов ЦРУ в Москве всегда было относительно небольшим для такой важной с точки зрения сбора развединформации цели. “Русские выслали много наших людей, — приводит газета слова бывшего агента ЦРУ Джона Сафера. — В Москве сейчас, вероятно, довольно мало наших людей, и они находятся под невероятным наблюдением”.

При этом The New York Times отмечает, что США продолжают собирать касающуюся РФ развединформацию, передаваемую по различным каналам связи. Кроме того, для информаторов существует возможность встречаться со своими кураторами из ЦРУ в третьих странах, чтобы избежать внимания российской контрразведки, отмечает газета. Однако именно осведомители, близкие к руководству РФ, имеют ключевое значение для возможности Вашингтона получать данные, касающиеся действий Москвы по “подрыву американских институтов”, утверждает издание.

Как сообщал УНН, ученые из США считают, что “тролли” с РФ разжигают в соцсетях полемику о вреде прививок.

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