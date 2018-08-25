ЗМІ: розвідка США перестала отримувати інформацію від таємних інформаторів в Москві

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 11419 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 25650 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 40834 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 52680 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 86129 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 68357 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 80140 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 94478 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87563 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 181830 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
1.7м/с
52%
Популярнi новини

У війні проти України рф втратила ще 1240 військових – Генштаб ЗСУ

12 квітня, 05:23 • 11102 перегляди

На Миколаївщині покращилася погода: на дорогах зняли обмеження

12 квітня, 06:41 • 5394 перегляди

У Києві ліквідували пожежі після нічної атаки рф: нові кадри наслідків

12 квітня, 07:39 • 4516 перегляди

Бої в прикордонні: у ЦПД РНБО розповіли про ситуацію на Харківщині та Сумщині, курщині і бєлгородщині

12 квітня, 08:46 • 9528 перегляди

У "Дії" хочуть запустити іспит на водійське посвідчення онлайн

10:29 • 9844 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 40834 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 181830 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 337199 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 271156 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 381388 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

13:05 • 2872 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

10:08 • 4068 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 52680 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 19192 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 24340 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

ЗМІ: розвідка США перестала отримувати інформацію від таємних інформаторів в Москві

Київ • УНН

 • 12685 перегляди

КИЇВ. 25 серпня. УНН. Ключові таємні інформатори США, що працюють в Москві, які передавали Вашингтону секретну інформацію про дії і наміри російської влади, перестали останнім часом виходити на зв’язок з американськими розвідувальними службами. Про це повідомляє УНН з посиланням на видання The New York Times.

ЗМІ: розвідка США перестала отримувати інформацію від таємних інформаторів в Москві

Згідно з даними її джерел, інформатори США, близькі до російського керівництва, перестали передавати відповідну інформацію ЦРУ та іншим розвідвідомствам, що залишило Вашингтон в невіданні про наміри РФ напередодні проміжних виборів до Конгресу США в листопаді. За версією видання, раніше такі інформатори повідомляли США дані, що стосуються в тому числі втручання РФ у американські президентські вибори 2016 року, яке неодноразово заперечували в Москві.

Тепер же ці ключові для США інформатори “переважно зачаїлися”, зазначає газета, додаючи, що, на думку американських спецслужб, це пов’язано з “агресивнішою контррозвідкою”, яку стала проводити Москва. Як повідомили джерела видання, у Вашингтоні не вважають, що інформатори були викриті або ж ліквідовані. На думку розвідвідомств США, вони перестали виходити на зв’язок, так як вважають, що в поточній ситуації це може бути небезпечно, пише газета.

На ситуацію також вплинуло те, що раніше Росія вислала ряд співробітників американської розвідки, які працювали в РФ в дипломатичних представництвах США, зазначає The New York Times. Як розповіли виданню екс-співробітники розвідки США, присутність агентів ЦРУ в Москві завжди було відносно невеликим для такої важливої ​​з точки зору збору розвідувальної інформації мети. “Росіяни вислали багато наших людей, — наводить газета слова колишнього агента ЦРУ Джона Сафера. — У Москві зараз, ймовірно, досить мало наших людей, і вони знаходяться під неймовірним наглядом”.

При цьому The New York Times зазначає, що США продовжують збирати розвідінформацію стосовно РФ, передану по різних каналах зв’язку. Крім того, для інформаторів існує можливість зустрічатися зі своїми кураторами з ЦРУ в третіх країнах, щоб уникнути уваги російської контррозвідки, зазначає газета. Однак саме інформатори, близькі до керівництва РФ, мають ключове значення для можливості Вашингтона отримувати дані, що стосуються дій Москви по “підриву американських інститутів”, стверджує видання.

Як повідомляв УНН, вчені з США вважають, що “тролі” з РФ розпалюють в соцмережах полеміку про шкоду щеплень.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,463.40
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,637.59