СМИ РФ: данные о российском гиперзвуковом оружии попали на Запад
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. ФСБ расследует дело о госизмене в связи с утечкой данных о российских разработках гиперзвукового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российское издание “Коммерсант”.
По данным газеты, в рамках дела утром в пятницу, 20 июля, начались обыски в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения (ЦНИИМаш) в подмосковном Королеве, а также в офисе директора исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) Дмитрия Пайсона в Москве.
Как сообщил источник издания, следствие считает, что утечка произошла от сотрудников ЦНИИМаша, “с которыми Дмитрий Пайсон поддерживал тесный контакт”.
ЦНИИМаш и ОРКК входят в состав “Роскосмоса”. Гиперзвуковыми проектами занимается корпорация “Тактическое ракетное вооружение”, не входящая в “Роскосмос”, сообщили источники издания, но уровень взаимодействия между предприятиями весьма высок. Пресс-служба “Роскосмоса” подтвердила, что в ЦНИИМаш идут обыски.
Как сообщал УНН, СМИ узнали о планах России ввести санкции против сотен украинских компаний.