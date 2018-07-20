ЗМІ РФ: дані про російську гіперзвукову зброю потрапили на Захід
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. ФСБ розслідує справу про держзраду у зв’язку з витоком даних про російські розробки гіперзвукової зброї. Про це повідомляє УНН з посиланням на російське видання “Коммерсант”.
За даними газети, в рамках справи вранці в п’ятницю, 20 липня, почалися обшуки в Центральному науково-дослідному інституті машинобудування (ЦНДІМаш) в підмосковному Королеві, а також в офісі директора дослідницько-аналітичного центру Об’єднаної ракетно-космічної корпорації (ОРКК) Дмитра Пайсона в Москві.
Як повідомило джерело видання, слідство вважає, що витік стався від співробітників ЦНДІМашу, “з якими Дмитро Пайсон підтримував тісний контакт”.
ЦНДІМаш і ОРКК входять до складу “Роскосмосу”. Гіперзвуковими проектами займається корпорація “Тактичне ракетне озброєння”, яка не входить в “Роскосмос”, повідомили джерела видання, але рівень взаємодії між підприємствами досить високий. Прес-служба “Роскосмосу” підтвердила, що в ЦНДІМаш йдуть обшуки.
Як повідомляв УНН, ЗМІ дізналися про плани Росії ввести санкції проти сотень українських компаній.