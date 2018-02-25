СМИ: прогресс на переговорах по NAFTA в Мехико может привести к заключению соглашения
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Седьмой раунд переговоров по пересмотру Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA) в Мехико может стать решающим в заключении сделки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал CBC.
“Есть ощущение оптимизма, что прогресс на переговорах продолжится”, — сказал он, добавив, что стороны “действительно сфокусированы на этом раунде переговоров” с целью заключения сделки.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Премьер Канады оптимистично настроен относительно NAFTA
Седьмой раунд переговоров завершится 5 марта. Североамериканское соглашение о свободной торговле между Канадой, США и Мексикой было подписано в 1992 году и вступила в силу в 1994 году. NAFTA считается одним из крупнейших экономических объединений Западного полушария. Президент США Дональд Трамп хочет пересмотреть договор, так как через него, по мнению американского лидера, Соединенные Штаты потеряли более четверти всех своих рабочих мест в промышленности.