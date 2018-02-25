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ЗМІ: прогрес на переговорах щодо NAFTA в Мехіко може привести до укладення угоди

ЗМІ: прогрес на переговорах щодо NAFTA в Мехіко може привести до укладення угоди

Київ • УНН

 • 18619 перегляди

КИЇВ. 26 лютого. УНН. Сьомий раунд переговорів щодо перегляду Північноамериканської угоди про вільну торгівлю (NAFTA) в Мехіко може стати вирішальним в укладанні угоди. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеканал CBC.

“Є відчуття оптимізму, що прогрес на переговорах продовжиться”, — сказав він, додавши, що сторони “дійсно сфокусовані на цьому раунді переговорів” з метою укладення угоди.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Прем’єр Канади оптимістично налаштований щодо NAFTA

Сьомий раунд переговорів завершиться 5 березня. Північноамериканська угода про вільну торгівлю між Канадою, США і Мексикою була підписана в 1992 році і вступила в силу в 1994 році. NAFTA вважається одним з найбільших економічних об’єднань Західної півкулі. Президент США Дональд Трамп хоче переглянути договір, так як через нього, на думку американського лідера, Сполучені Штати втратили більше чверті всіх своїх робочих місць у промисловості.

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