СМИ прогнозируют победу Д.Трамп

Сейчас сообщается о 95-96% вероятность победы Д.Трампа на выборах, что входит в категорию “вероятно”.

В начале голосования издание отдавало предпочтение кандидату от демократов Хиллари Клинтон.

Д.Трамп пока лидирует в ключевых штатах Огайо и Флорида, а также имеет все шансы победить в Нью-Гемпшире. На 05:30 по Киеву, у Д.Трамп 216 голосов выборщиков, а у Х.Клинтон — 197.

При этом за Д.Трампа, отмечается, что в настоящее время проголосовали на 1,5 млн больше избирателей, чем за Х.Клинтон.

Напомним, что по предварительным прогнозам в США Х.Клинтон отдали 71% на победу.

Как сообщал УНН, Х.Клинтон и ее семья будут наблюдать за выборами в двух минутах ходьбы от Trump Tower, где Д.Трамп будет наблюдать за результатами со своей семьей.