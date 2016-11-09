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15 марта, 19:03 • 113776 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 162515 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 135502 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 128183 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 111643 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104857 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101007 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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СМИ прогнозируют победу Д.Трамп

СМИ прогнозируют победу Д.Трамп

Киев • УНН

 • 12322 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Газета The New York Times в рамках прогноза о будущем президенте США в настоящее время отдает предпочтение кандидату от республиканцев Дональду Трамп, передает УНН.

Сейчас сообщается о 95-96% вероятность победы Д.Трампа на выборах, что входит в категорию “вероятно”.

В начале голосования издание отдавало предпочтение кандидату от демократов Хиллари Клинтон.

Д.Трамп пока лидирует в ключевых штатах Огайо и Флорида, а также имеет все шансы победить в Нью-Гемпшире. На 05:30 по Киеву, у Д.Трамп 216 голосов выборщиков, а у Х.Клинтон — 197.

При этом за Д.Трампа, отмечается, что в настоящее время проголосовали на 1,5 млн больше избирателей, чем за Х.Клинтон.

Напомним, что по предварительным прогнозам в США Х.Клинтон отдали 71% на победу.

Как сообщал УНН, Х.Клинтон и ее семья будут наблюдать за выборами в двух минутах ходьбы от Trump Tower, где Д.Трамп будет наблюдать за результатами со своей семьей.

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