СМИ прогнозируют победу Д.Трамп
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Газета The New York Times в рамках прогноза о будущем президенте США в настоящее время отдает предпочтение кандидату от республиканцев Дональду Трамп, передает УНН.
Сейчас сообщается о 95-96% вероятность победы Д.Трампа на выборах, что входит в категорию “вероятно”.
В начале голосования издание отдавало предпочтение кандидату от демократов Хиллари Клинтон.
Д.Трамп пока лидирует в ключевых штатах Огайо и Флорида, а также имеет все шансы победить в Нью-Гемпшире. На 05:30 по Киеву, у Д.Трамп 216 голосов выборщиков, а у Х.Клинтон — 197.
При этом за Д.Трампа, отмечается, что в настоящее время проголосовали на 1,5 млн больше избирателей, чем за Х.Клинтон.
Напомним, что по предварительным прогнозам в США Х.Клинтон отдали 71% на победу.
Как сообщал УНН, Х.Клинтон и ее семья будут наблюдать за выборами в двух минутах ходьбы от Trump Tower, где Д.Трамп будет наблюдать за результатами со своей семьей.