ЗМІ прогнозують перемогу Д.Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Газета The New York Times в рамках прогнозу про майбутнього президента США в даний час віддає перевагу кандидату від республіканців Дональда Трампа, передає УНН.
Наразі повідомляється про 95-96% ймовірність перемоги Д.Трампа на виборах, що входить в категорію “ймовірно”.
На початку голосування видання віддавало перевагу кандидату від демократів Хілларі Клінтон.
Д.Трамп наразі лідирує в ключових штатах Огайо і Флорида, а також має всі шанси перемогти в Нью-Гемпширі. На 05:30 за Києвом, у Д.Трампа 216 голосів виборників, а у Х.Клінтон — 197.
При цьому за Д.Трампа, зазначається, що на цей час проголосували на 1,5 млн більше виборців, ніж за Х.Клінтон.
Нагадаємо, що за попередніми прогнозами у США Х.Клінтон віддали 71% на перемогу.
Як повідомляв УНН, Х.Клінтон і її сім’я спостерігатимуть за виборами в двох хвилинах ходьби від Trump Tower, де Д.Трамп буде спостерігати за результатами зі своєю сім’єю.