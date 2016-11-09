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ЗМІ прогнозують перемогу Д.Трампа

ЗМІ прогнозують перемогу Д.Трампа

Київ • УНН

 • 12323 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Газета The New York Times в рамках прогнозу про майбутнього президента США в даний час віддає перевагу кандидату від республіканців Дональда Трампа, передає УНН.

Наразі повідомляється про 95-96% ймовірність перемоги Д.Трампа на виборах, що входить в категорію “ймовірно”.

На початку голосування видання віддавало перевагу кандидату від демократів Хілларі Клінтон.

Д.Трамп наразі лідирує в ключових штатах Огайо і Флорида, а також має всі шанси перемогти в Нью-Гемпширі. На 05:30 за Києвом, у Д.Трампа 216 голосів виборників, а у Х.Клінтон — 197.

При цьому за Д.Трампа, зазначається, що на цей час проголосували на 1,5 млн більше виборців, ніж за Х.Клінтон.

Нагадаємо, що за попередніми прогнозами у США Х.Клінтон віддали 71% на перемогу.

Як повідомляв УНН, Х.Клінтон і її сім’я спостерігатимуть за виборами в двох хвилинах ходьби від Trump Tower, де Д.Трамп буде спостерігати за результатами зі своєю сім’єю.

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