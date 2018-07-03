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СМИ: пожар на Мингечаурское ДЭС в Азербайджане ликвидирована

СМИ: пожар на Мингечаурское ДЭС в Азербайджане ликвидирована

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 июля. УНН. Пожар на крупнейшей электростанции Азербайджана — Мингечаурской ГРЭС, который привел к отключению электричества на большей части страны, потушен. Как сообщает бакинское информационное агентство APA со ссылкой на источники в МЧС, в ближайшее время будет восстановлена подача света в города и районы республики, передает УНН.

“Пожар на ГРЭС полностью ликвидирован, проводятся работы по охлаждению, ситуация находится под контролем”, — говорится в сообщении. Представитель МЧС отметил, что подача электричества будет восстанавливаться поэтапно. Он также подчеркнул, что в результате аварии на ГРЭС погибших и пострадавших нет.

В понедельник ближе к полуночи прекратилась подача электроэнергии на большей части территории Азербайджана. По данным главы компании Azerenerji Этибара Пирвердиева, причиной тому стала авария на Мингечаурской ГРЭС, где из-за аномальной жары вышла из строя часть системного оборудования. Подача электричества в Баку пока не восстановлена.

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