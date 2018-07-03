ЗМІ: пожежа на Мінгечаурській ДРЕС в Азербайджані ліквідована

“Пожежа на ДРЕС повністю ліквідована, проводяться роботи по охолодженню, ситуація знаходиться під контролем”, — йдеться в повідомленні. Представник МНС відзначив, що подача електрики буде відновлюватися поетапно. Він також підкреслив, що в результаті аварії на ДРЕС загиблих і постраждалих немає.

У понеділок ближче до півночі припинилася подача електроенергії на більшій частині території Азербайджану. За даними глави компанії Azerenerji Етібара Пірвердіева, причиною тому стала аварія на Мінгечаурській ДРЕС, де через аномальну спеку вийшла з ладу частина системного обладнання. Подача електрики в Баку поки не відновлена.