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ЗМІ: пожежа на Мінгечаурській ДРЕС в Азербайджані ліквідована

ЗМІ: пожежа на Мінгечаурській ДРЕС в Азербайджані ліквідована

Київ • УНН

 • 8284 перегляди

КИЇВ. 3 липня. УНН. Пожежу на найбільшій електростанції Азербайджану — Мінгечаурській ДРЕС, який призвів до відключення електрики на більшій частині країни, загасили. Як повідомляє бакинське інформаційне агентство APA з посиланням на джерела в МНС, найближчим часом буде відновлена подача світла в міста і райони республіки, інформує УНН.

“Пожежа на ДРЕС повністю ліквідована, проводяться роботи по охолодженню, ситуація знаходиться під контролем”, — йдеться в повідомленні. Представник МНС відзначив, що подача електрики буде відновлюватися поетапно. Він також підкреслив, що в результаті аварії на ДРЕС загиблих і постраждалих немає.

У понеділок ближче до півночі припинилася подача електроенергії на більшій частині території Азербайджану. За даними глави компанії Azerenerji Етібара Пірвердіева, причиною тому стала аварія на Мінгечаурській ДРЕС, де через аномальну спеку вийшла з ладу частина системного обладнання. Подача електрики в Баку поки не відновлена.

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