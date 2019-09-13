СМИ сообщили, что Дмитрий Медведев занимается производством самогона и дарит его чиновникам
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Премьер-министр России Дмитрий Медведев занимается самогоноварением, а продукцию дарит министрам и зарубежным лидерам. Об этом сообщило издание “Проект” со ссылкой на трех собеседников, знакомых с хобби премьера, пишет УНН со ссылкой на материал.
Пресс-секретарь Медведева не подтвердил “Проекту” факт деятельности премьера, но с иронией рассказал о подарках, которые получают от него гости.
“Смотрите, обычный подарочный набор это: самогон всем нашим иностранным гостям, высококлассное Тосканское вино с известных виноградников всем коллегам. Мясо молодых бычков от компании „Мираторг“. Ещё все обязательно получают компот в банках”, — сказал журналистам прес-секретарь российского главы правительства Олег Осипов.
Собеседники издания утверждают, что Медведев делает самогон в усадьбе Миловка под Плёсом. Один из источников “Проекта” рассказал, что видел на этикетке бутылки маркировку “Миловская винокурня”. “Проект” не обнаружил этого места. Лицензии на производство издание тоже не нашло.
Российские власти требуют регистрировать оборудование, которое может произвести 5,5 литра самогона в сутки, напоминает “Проект”. За владение незарегистрированным аппаратом владельцу грозит штраф.
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