ЗМІ повідомили, що Дмитро Медвєдєв займається виробництвом самогону і дарує його чиновникам
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв займається самогоноварінням, а продукцію дарує міністрам і зарубіжним лідерам. Про це повідомило видання “Проект” з посиланням на трьох співрозмовників, знайомих з хобі прем’єра, пише УНН з посиланням на матеріал.
Прессекретар Медведєва не підтвердив “Проекту” факт діяльності прем’єра, але з іронією розповів про подарунки, які отримують від нього гості.
“Дивіться, звичайний подарунковий набір це: самогон всім нашим іноземним гостям, висококласне Тосканське вино з відомих виноградників всім колегам. М’ясо молодих бичків від компанії „Міраторг“. Ще усі обов’язково отримують компот в банках”, — сказав журналістам прессекретар російського очільника уряду Олег Осіпов.
Співрозмовники видання стверджують, що Медведєв робить самогон в садибі Міловка під Пльосом. Одне з джерел “Проекту” розповіло, що бачило на етикетці пляшки маркування “Міловська винокурня”. “Проект” не виявив цього місця. Ліцензії на виробництво видання теж не знайшло.
Російські влада вимагає реєструвати обладнання, яке може виробити 5,5 літра самогону в добу, нагадує “Проект”. За володіння незареєстрованим апаратом власнику загрожує штраф.
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