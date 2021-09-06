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СМИ: посол ФРГ еще в начале августа предупреждала Берлин падения власти в Кабуле

СМИ: посол ФРГ еще в начале августа предупреждала Берлин падения власти в Кабуле

Киев  •  УНН

 • 18750 просмотра

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Правительство Германии располагало информацией о предстоящей смене власти в Афганистане еще в начале августа. Об этом в понедельник сообщило издание Der Spiegel со ссылкой на источники в кабмине ФРГ, пишет УНН.

Детали

По его информации, посол Германии в США Эмили Хабер предупредила власти ФРГ о возможном сценарии развития событий в Афганистане в телеграмме от 6 августа. При этом уточняется, что документ был направлен с большей степенью секретности, чем обычно. Вместе с тем утверждается, что ранее Хабер имела контакты с представителями властей и спецслужб США, предупредивших о возможном падении Кабула “во время последней фазы вывода войск НАТО из Афганистана”.

Таким образом, как отмечает Spiegel, США уже были готовы к подобному развитию событий. В этом контексте Вашингтон рассчитывал на то, что власти Германии также подготовили соответствующие планы на случай чрезвычайной ситуации. В свою очередь, как пишет издание, источники в германском внешнеполитическом ведомстве заявили, что на тот момент МИД имел планы по эвакуации сотрудников посольства ФРГ в Кабуле при чрезвычайной ситуации, которые впоследствии были скорректированы. Однако министерство обороны получило телеграмму Хабер только через три дня после ее отправки, в результате чего военная эвакуация была отложена.

Справка

Движение “Талибан” развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о намерении вывести оттуда свои военные силы. 15 августа президент Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а талибы без боя вошли в Кабул. Не согласные с властью радикалов силы организовали в северной провинции Панджшер сопротивление, которое возглавил Ахмад Масуд, сын известного полевого командира Ахмада Шаха Масуда (1953-2001). Поддержать его призвал бывший вице-президент Амрулла Салех, объявивший себя исполняющим обязанности главы государства.

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