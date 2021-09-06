ЗМІ: посол ФРН ще на початку серпня попереджала Берлін падіння влади у Кабулі

Деталі

За його інформацією, посол Німеччини у США Емілі Хабер попередила владу ФРН про можливий сценарій розвитку подій в Афганістані в телеграмі від 6 серпня. При цьому уточнюється, що документ був направлений з більшим ступенем секретності, ніж зазвичай. Разом з тим стверджується, що раніше Хабер мала контакти з представниками влади і спецслужб США, які попередили про можливе падіння Кабула “під час останньої фази виведення військ НАТО з Афганістану”.

Таким чином, як зазначає Spiegel, США вже були готові до подібного розвитку подій. У цьому контексті Вашингтон розраховував на те, що влада Німеччини також підготувала відповідні плани на випадок надзвичайної ситуації. У свою чергу, як пише видання, джерела в німецькому зовнішньополітичному відомстві заявили, що на той момент МЗС мало плани з евакуації співробітників посольства ФРН в Кабулі при надзвичайній ситуації, які згодом були скориговані. Однак міністерство оборони отримало телеграму Хабер тільки через три дні після її відправки, у результаті чого військова евакуація була відкладена.

Довідка

Рух “Талібан” розгорнув масштабну операцію по встановленню контролю над Афганістаном після оголошення США навесні про намір вивести звідти свої військові сили. 15 серпня президент Ашраф Гані склав повноваження і покинув країну, а таліби без бою увійшли в Кабул. Не згодні з владою радикалів сили організували в північній провінції Панджшер опір, який очолив Ахмад Масуд, син відомого польового командира Ахмада Шаха Масуда (1953-2001). Підтримати його закликав колишній віцепрезидент Амрулла Салех, який оголосив себе виконуючим обов’язки глави держави.