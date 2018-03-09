СМИ: во время нападения талибов на КПП в Афганистане погибли 10 полицейских и 7 военных
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Десять сотрудников полиции и семь военнослужащих погибли в результате столкновений с боевиками радикального движения “Талибан” на севере Афганистана. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал 1TV.
Согласно информации телеканала, талибы совершили нападение на один из КПП в уезде Хваджа Гхар провинции Тахар в ночь с четверга на пятницу. На место происшествия оперативно выехали подкрепление из числа местной полиции, завязалась ожесточенная перестрелка. Отмечается, что девять полицейских получили ранения.
Данные о ликвидированных боевиков радикального движения не приводятся.
Напомним, 13 февраля 2018 года в Пакистане американские военнослужащие ликвидировали во время атаки беспилотника заместителя лидера террористической организации “Талибан” Халида Мехсуда.