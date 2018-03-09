ЗМІ: під час нападу талібів на КПП в Афганістані загинули 10 поліцейських і 7 військових
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Десять співробітників поліції і сім військовослужбовців загинули унаслідок зіткнень з бойовиками радикального руху “Талібан” на півночі Афганістану. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеканал 1TV.
За інформацією телеканалу, таліби вчинили напад на один з КПП у повіті Хваджа Гхар провінції Тахар у ніч з четверга на п'ятницю. На місце події оперативно виїхало підкріплення з числа місцевої поліції, зав'язалася запекла перестрілка. Відзначається, що дев'ять поліцейських отримали поранення.
Дані про ліквідованих бойовиків радикального руху не наводяться.
Нагадаємо, 13 лютого 2018 року в Пакистані американські військовослужбовці ліквідували під час атаки безпілотника заступника лідера терористичної організації “Талібан” Халіда Мехсуда.