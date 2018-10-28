СМИ назвали причину аварии вертолета владельца клуба "Лестер Сити"

Состав пассажиров летательного аппарата пока точно неизвестно. Как утверждает телеканал Sky Sports, на его борту не было сына Шривадданапрабхы — вице-президента клуба Айаватта и спортивного директора Джона Радкина.

Вертолет, принадлежащий Шривадданапрабхе, упал на автостоянку у домашнего стадиона британского футбольного клуба ​"Лестер Сити" в британском Лестере через несколько секунд после взлета. После падения вертолет загорелся. О числе пострадавших или погибших не сообщается. Накануне, 27 октября, встреча “Лестер Сити” и “Вест Хэм” завершилась со счетом 1:1.