СМИ назвали причину аварии вертолета владельца клуба "Лестер Сити"
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Возможной причиной падения вертолета владельца британского футбольного клуба “Лестер Сити”, тайского миллиардера Вишая Шривадданапрабха стал отказ хвостового винта. Об этом сообщает BBC со ссылкой на очевидцев, передает УНН.
Состав пассажиров летательного аппарата пока точно неизвестно. Как утверждает телеканал Sky Sports, на его борту не было сына Шривадданапрабхы — вице-президента клуба Айаватта и спортивного директора Джона Радкина.
Вертолет, принадлежащий Шривадданапрабхе, упал на автостоянку у домашнего стадиона британского футбольного клуба "Лестер Сити" в британском Лестере через несколько секунд после взлета. После падения вертолет загорелся. О числе пострадавших или погибших не сообщается. Накануне, 27 октября, встреча “Лестер Сити” и “Вест Хэм” завершилась со счетом 1:1.