ЗМІ назвали причину аварії вертольота власника клубу "Лестер Сіті"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Можливою причиною падіння вертольота власника британського футбольного клубу “Лестер Сіті”, тайського мільярдера Вішая Шрівадданапрабха стала відмова хвостового гвинта. Про це повідомляє BBC з посиланням на очевидців, передає УНН.
Склад пасажирів літального апарату поки точно невідомий. Як стверджує телеканал Sky Sports, на його борту не було сина Шрівадданапрабхи — віце-президента клубу Айаватта і спортивного директора Джона Радкіна.
Вертоліт, який належить Шрівадданапрабхе, впав на автостоянку біля домашнього стадіону британського футбольного клубу “Лестер Сіті” в британському Лестері через кілька секунд після злету. Після падіння вертоліт загорівся. Про число постраждалих або загиблих не повідомляється. Напередодні, 27 жовтня, зустріч “Лестер Сіті” і “Вест Хем” завершилася з рахунком 1:1.