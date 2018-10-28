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ЗМІ назвали причину аварії вертольота власника клубу "Лестер Сіті"

ЗМІ назвали причину аварії вертольота власника клубу "Лестер Сіті"

Київ • УНН

 • 18915 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Можливою причиною падіння вертольота власника британського футбольного клубу “Лестер Сіті”, тайського мільярдера Вішая Шрівадданапрабха стала відмова хвостового гвинта. Про це повідомляє BBC з посиланням на очевидців, передає УНН.

Склад пасажирів літального апарату поки точно невідомий. Як стверджує телеканал Sky Sports, на його борту не було сина Шрівадданапрабхи — віце-президента клубу Айаватта і спортивного директора Джона Радкіна.

Вертоліт, який належить Шрівадданапрабхе, впав на автостоянку біля домашнього стадіону британського футбольного клубу “Лестер Сіті” в британському Лестері через кілька секунд після злету. Після падіння вертоліт загорівся. Про число постраждалих або загиблих не повідомляється. Напередодні, 27 жовтня, зустріч “Лестер Сіті” і “Вест Хем” завершилася з рахунком 1:1.

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