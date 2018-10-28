ЗМІ: власник ФК "Лестер" знаходився на борту вертольота, який впав одразу після матчу
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Власник англійського футбольного клубу “Лестер” Вішає Шрівадданапрабхі знаходився на борту вертольота, який в суботу ввечері зазнав катастрофи на парковці біля стадіону. Про це повідомляє телеканал beIN Sports, передає УНН.
Інцидент стався після матчу 10-го туру чемпіонату Англії з футболу “Лестер” — “Вест Хем” (1:1). Через деякий час після зльоту пілоти 8-містного вертольота не змогли впоратися з керуванням, після чого сталася катастрофа.
Повідомляється, що офіційну заяву клубу буде опублікована в неділю. На даний момент ніяких відомостей про постраждалих немає. На місці катастрофи працюють співробітники служб порятунку і поліція.
Шрівадданапрабхі володіє “Лестером” з 2011 року. У 2016 році клуб вперше в історії став чемпіоном Англії.
На момент публікації новини не було відомо, чи перебував Шрівадданапрабха на борту; The Guardian згадує “непідтверджені повідомлення” про те, що бізнесмен був у вертольоті в момент аварії.