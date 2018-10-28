СМИ: владелец ФК "Лестер" находился на борту вертолета, который упал сразу после матча

Инцидент произошел после матча 10-го тура чемпионата Англии по футболу “Лестер” — “Вест Хэм” (1:1). Через некоторое время после взлета пилоты 8-местного вертолета не смогли справиться с управлением, после чего произошла катастрофа.

Сообщается, что официальное заявление клуба будет опубликовано в воскресенье. На данный момент никаких сведений о пострадавших нет. На месте катастрофы работают сотрудники служб спасения и полиция.

Шривадданапрабхи владеет “Лестером” с 2011 года. В 2016 году клуб впервые в истории стал чемпионом Англии.

На момент публикации новости не было известно, находился Шривадданапрабха на борту; The Guardian упоминает “неподтвержденные сообщения” о том, что бизнесмен был в вертолете в момент аварии.