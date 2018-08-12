СМИ: на севере Франции водитель протаранил двери мечети

Как пишет издание, по данным префектуры департамента Нор, инцидент произошел в субботу поздно вечером.

"Около 23:45 (0:45, 12 августа по киевскому времени) транспортное средство намеренно протаранило входные двери мечети аль-Вифак. Машина полностью въехала внутрь", - сообщили в префектуре.

В результате происшествия никто не пострадал, а виновник инцидента скрылся и сейчас активно разыскивается полицией.

Напомним, в Венгрии произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса в котором находились украинцы.