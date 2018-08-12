ЗМІ: на півночі Франції водій протаранив двері мечеті
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. У передмісті Лілля (департамент Нор) на півночі Франції водій автомобіля протаранив вхід в мечеть міста Монс-ан-Барелі. Про це повідомив ТАСС з посиланням на AFP, передає УНН.
Як пише видання, за даними префектури департаменту Нор, інцидент стався в суботу пізно ввечері.
"Близько 23:45 (0:45, 12 серпня за київським часом) транспортний засіб навмисно протаранив вхідні двері мечеті аль-Віфак. Машина повністю в'їхала всередину", - повідомили в префектурі.
В результаті пригоди ніхто не постраждав, а винуватець інциденту зник і зараз активно розшукується поліцією.
Нагадаємо, в Угорщині сталася дорожньо-транспортна пригода за участю мікроавтобуса в якому перебували українці.