СМИ: Мэй пригрозила выборами несогласным с ее планом Brexit

Отмечается, что такое предупреждение консерваторы получили за несколько минут до решающего голосования в палате общин по поводу участия Великобритании в таможенном союзе ЕС после Brexit.

Премьер-министр Великобритании по итогам голосования получила поддержку, хотя 12 ее однопартийцев выступили против.

Ранее Тереза ​​Мэй предостерегла от провала переговоров по выходу страны из Евросоюза. Мэй добавила, что занимает жесткую позицию на переговорах с Брюсселем и не собирается "идти на компромисс в том, что касается национальных интересов".