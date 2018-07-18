СМИ: Мэй пригрозила выборами несогласным с ее планом Brexit
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пригрозила несогласным с ее планом выхода страны из ЕС однопартийцам из Консервативной партии досрочными выборами этим летом, если они не поддержат ее. Об этом УНН сообщает со ссылкой на The Times.
Отмечается, что такое предупреждение консерваторы получили за несколько минут до решающего голосования в палате общин по поводу участия Великобритании в таможенном союзе ЕС после Brexit.
Премьер-министр Великобритании по итогам голосования получила поддержку, хотя 12 ее однопартийцев выступили против.
Ранее Тереза Мэй предостерегла от провала переговоров по выходу страны из Евросоюза. Мэй добавила, что занимает жесткую позицию на переговорах с Брюсселем и не собирается "идти на компромисс в том, что касается национальных интересов".