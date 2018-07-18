ЗМІ: Мей пригрозила виборами незгодним з її планом Brexit
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей пригрозила незгодним з її планом виходу країни з ЄС однопартійцям з Консервативної партії достроковими виборами цього літа, якщо вони не підтримають її. Про це УНН повідомляє з посиланням на The Times.
Відзначається, що таке попередження консерватори отримали за кілька хвилин до вирішального голосування в палаті громад з приводу участі Великої Британії у митному союзі ЄС після Brexit.
Прем'єр-міністр Великої Британії за підсумками голосування отримала підтримку, хоча 12 її однопартійців виступили проти.
Раніше Тереза Мей застерегла від провалу переговорів щодо виходу країни з Євросоюзу. Мей додала, що займає жорстку позицію на переговорах з Брюсселем і не збирається "іти на компроміс в тому, що стосується національних інтересів".