СМИ: Макрон признался, что выполняет советы из книги Трампа
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. Президент Франции Эмманюэль Макрон на полях саммита НАТО в Брюсселе 11-12 июля сказал лидеру США Дональду Трампу, что читал его книгу “Искусство сделки” и пользуется описанными в ней тактиками. Об этом со ссылкой на источники в воскресенье сообщил портал Axios, информирует УНН.
По его данным, в ходе беседы Трамп потребовал от Макрона склонить страны Евросоюза к переговорам с Вашингтоном по вопросам торговли. Французский лидер заверил президента, что не поддержит переговоры “под угрозами”. “Я читал „Искусство сделки“. Я знаю, что сначала нужно нанести врагу ответный удар, чтобы иметь свои рычаги на переговорах”, — заявил он.
Как сообщал УНН, двум бывшим сотрудникам Макрона предъявили обвинение в связи с избиением манифестантов. Французский судья предъявил в воскресенье обвинения двум бывшим сотрудникам администрации президента Франции, связанным с обеспечением его безопасности, — Александру Беналля и Венсану Крезу.