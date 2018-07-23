СМИ: Макрон признался, что выполняет советы из книги Трампа

По его данным, в ходе беседы Трамп потребовал от Макрона склонить страны Евросоюза к переговорам с Вашингтоном по вопросам торговли. Французский лидер заверил президента, что не поддержит переговоры “под угрозами”. “Я читал „Искусство сделки“. Я знаю, что сначала нужно нанести врагу ответный удар, чтобы иметь свои рычаги на переговорах”, — заявил он.

Как сообщал УНН, двум бывшим сотрудникам Макрона предъявили обвинение в связи с избиением манифестантов. Французский судья предъявил в воскресенье обвинения двум бывшим сотрудникам администрации президента Франции, связанным с обеспечением его безопасности, — Александру Беналля и Венсану Крезу.