ЗМІ: Макрон зізнався, що виконує поради з книги Трампа

За його даними, в ході бесіди Трамп зажадав від Макрона схилити країни Євросоюзу до переговорів з Вашингтоном з питань торгівлі. Французький лідер запевнив президента, що не підтримає переговори “під погрозами”. “Я читав „Мистецтво угоди“. Я знаю, що спочатку потрібно нанести ворогові удару у відповідь, щоб мати свої важелі на переговорах”, — заявив він.

Як повідомляв УНН, двом колишнім співробітникам Макрона пред’явили звинувачення в зв’язку з побиттям маніфестантів. Французький суддя пред’явив у неділю звинувачення двом колишнім співробітникам адміністрації президента Франції, пов’язаним із забезпеченням його безпеки, — Александру Беналля і Венсану Крезу.