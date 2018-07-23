ЗМІ: Макрон зізнався, що виконує поради з книги Трампа

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КИЇВ. 23 травня. УНН. Президент Франції Емманюель Макрон на полях саміту НАТО в Брюсселі 11-12 липня сказав лідеру США Дональду Трампу, що читав його книгу “Мистецтво угоди” і користується описаними в ній тактиками. Про це з посиланням на джерела в неділю повідомив портал Axios, інформує УНН.

За його даними, в ході бесіди Трамп зажадав від Макрона схилити країни Євросоюзу до переговорів з Вашингтоном з питань торгівлі. Французький лідер запевнив президента, що не підтримає переговори “під погрозами”. “Я читав „Мистецтво угоди“. Я знаю, що спочатку потрібно нанести ворогові удару у відповідь, щоб мати свої важелі на переговорах”, — заявив він.

Як повідомляв УНН, двом колишнім співробітникам Макрона пред’явили звинувачення в зв’язку з побиттям маніфестантів. Французький суддя пред’явив у неділю звинувачення двом колишнім співробітникам адміністрації президента Франції, пов’язаним із забезпеченням його безпеки, — Александру Беналля і Венсану Крезу.

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