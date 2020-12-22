СМИ: Израиль оказался на пороге четвертых выборов за менее чем два года

Сообщается, что партия премьер-министра Биньямина Нетаньяху "Ликуд" и альянс "Сине-белые" министра обороны Бени Ганца разошлись во мнениях по вопросу национального бюджета еще с момента формирования в мае коалиции.

Переговоры, направленные на достижение компромисса по бюджету между двумя основными партиями правительства, сорвались утром во вторник, а на заседании Кнессета поздно вечером в понедельник члены обеих партий проголосовали большинством против предложения об отсрочке принятия решения о Госбюджете.

Таким образом, по закону, если бюджет не примут сегодня, Кнессет будет автоматически распущен во вторник в полночь, а израильтяне снова пойдут на выборы, вероятно, 23 марта 2021 года.

Как сообщал УНН, летом в стране тысячи израильтян протестовали против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

В частности, Нетаньяху обвиняли в коррупции на фоне пандемии коронавируса и требуя его отставки.

Сам премьер назвал многотысячные акции протеста против него "инкубаторами коронавируса".