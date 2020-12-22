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ЗМІ: Ізраїль опинився на порозі четвертих виборів за менш ніж два роки

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 грудня. УНН. У вівторок Ізраїль опинився на межі четвертих за два роки виборів після того, як у парламенті провалилася остання спроба відстрочити його автоматичний розпуск, передає УНН із посиланням на Al Jazeera.

ЗМІ: Ізраїль опинився на порозі четвертих виборів за менш ніж два роки

Повідомляється, що партія прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху "Лікуд" і альянс "Синьо-білі" міністра оборони Бені Ганца розійшлися у думках з питання національного бюджету ще з моменту формування у травні коаліції.

Переговори, націлені на досягнення компромісу щодо бюджету між двома основними партіями уряду, зірвалися зранку у вівторок, а на засіданні Кнесету пізно ввечері у понеділок члени обох партій проголосували більшістю проти пропозиції про відстрочку прийняття рішення щодо Держбюджету.

Таким чином, згідно із законом, якщо Бюджет не приймуть сьогодні, Кнесет буде автоматично розпущений у вівторок опівночі, а ізраїльтяни знову підуть на вибори, ймовірно, 23 березня 2021 року.

Як повідомляв УНН, влітку у країні тисячі ізраїльтян протестували проти прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху.

Зокрема, Нетаньяху звинувачували у корупції на тлі пандемії коронавірусу і вимагаючи його відставки.

Сам прем'єр назвав багатотисячні акції протесту проти нього "інкубаторами коронавірусу".

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