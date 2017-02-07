СМИ: эксперты создали компьютерную модель последнего полета Ту-154

По данным издания, сейчас гражданские эксперты восстанавливают всю систему управления, "буквально собирая ее по кускам, поднятым водолазами со дна Черного моря". Источник газеты считает, что с помощью этого можно будет аргументировано доказать возможность технических сбоев в цепях управления закрылками или, наоборот, однозначно исключить.

"Однако у исследователей уже возникли проблемы - им элементарно не хватает материала для изучения. Потому что гражданские эксперты, которые подключились к расследованию, уже создали так называемую математическую модель последнего полета Ту-154 ", - пишет газета.

Отмечается, что в модель заложены траектория полета лайнера и полученные из бортового самописца параметры работы всех его систем, включая режим двигателей и положение руля. Как поясняет издание, ориентируясь на эти данные, специалисты должны будут рассчитать на компьютере две до настоящего времени точно не известны величины: взлетный вес самолета и его центровки.

"Получив эти данные, можно будет принять к сведению или, наоборот, однозначно исключить высказанные ранее предположения о якобы способствующих катастрофе факторах. Такие, как перегрузка самолета и неправильное распределение груза и пассажиров на его борту. Математическая модель покажет точную картину падения военного самолета и, наконец, даст ответ на еще один вопрос, который вызывает многочисленные споры - могли ли пилоты спасти себя и пассажиров ", - отмечает издание.