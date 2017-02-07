СМИ: эксперты создали компьютерную модель последнего полета Ту-154
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Анализ и расшифровка бортовых самописцев самолета Ту-154 в конце прошлого года над Черным морем, не помогли участникам расследования катастрофы определить причину падения самолета. Поэтому было принято решение создать компьютерную модель последнего полета военного самолета, передает УНН со ссылкой на "Коммерсант".
По данным издания, сейчас гражданские эксперты восстанавливают всю систему управления, "буквально собирая ее по кускам, поднятым водолазами со дна Черного моря". Источник газеты считает, что с помощью этого можно будет аргументировано доказать возможность технических сбоев в цепях управления закрылками или, наоборот, однозначно исключить.
"Однако у исследователей уже возникли проблемы - им элементарно не хватает материала для изучения. Потому что гражданские эксперты, которые подключились к расследованию, уже создали так называемую математическую модель последнего полета Ту-154 ", - пишет газета.
Отмечается, что в модель заложены траектория полета лайнера и полученные из бортового самописца параметры работы всех его систем, включая режим двигателей и положение руля. Как поясняет издание, ориентируясь на эти данные, специалисты должны будут рассчитать на компьютере две до настоящего времени точно не известны величины: взлетный вес самолета и его центровки.
"Получив эти данные, можно будет принять к сведению или, наоборот, однозначно исключить высказанные ранее предположения о якобы способствующих катастрофе факторах. Такие, как перегрузка самолета и неправильное распределение груза и пассажиров на его борту. Математическая модель покажет точную картину падения военного самолета и, наконец, даст ответ на еще один вопрос, который вызывает многочисленные споры - могли ли пилоты спасти себя и пассажиров ", - отмечает издание.