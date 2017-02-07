ЗМІ: експерти створили комп'ютерну модель останнього польоту Ту-154
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Аналіз і розшифровка бортових самописців літака Ту-154, що розбився в кінці минулого року над Чорним морем, не допомогли учасникам розслідування катастрофи визначити причину падіння літака. Через це було прийняте рішення створити комп’ютерну модель останнього польоту військового літака, передає УНН з посиланням на “Комерсант”.
За даними видання, зараз цивільні експерти відновлюють всю систему управління, “буквально збираючи її по шматках, піднятими водолазами з дна Чорного моря”. Джерело газети вважає, що за допомогою цього можна буде аргументовано довести можливість технічних збоїв в ланцюгах управління закрилками або, навпаки, однозначно виключити їх.
“Однак у дослідників вже виникли проблеми — їм елементарно не вистачає матеріалу для вивчення. Тому що цивільні експерти, які підключились до розслідування, вже створили так звану математичну модель останнього польоту Ту-154”, — пише газета.
Відзначається, що в моделі закладені траєкторія польоту лайнера і отримані з бортового самописця параметри роботи всіх його систем, включаючи режим двигунів і положення керма. Як пояснює видання, орієнтуючись на ці дані, фахівці повинні будуть розрахувати на комп’ютері дві до теперішнього часу точно не відомі величини: злітну вагу літака і його центрування.
“Отримавши ці дані, можна буде взяти до відома або, навпаки, однозначно виключити висловлені раніше припущення про нібито сприяючі катастрофі фактори. Такі, як перевантаження літака і неправильний розподіл вантажу і пасажирів на його борту. Математична модель покаже точну картину падіння військового літака і, нарешті, дасть відповідь на ще одне питання, яке викликає численні суперечки — чи могли пілоти врятувати себе і пасажирів”, — зазначає видання.