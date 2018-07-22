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СМИ узнали о согласии властей Аргентины на строительство военных баз США

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 июля. УНН. Президент Аргентины Маурисио Макри дал разрешение на строительство в латиноамериканской республике нескольких американских военных баз. Об этом сообщает мексиканское издание Aristegui Noticias со ссылкой на свои информированные источники, передает УНН.

По предварительному проекту, в стране разместятся как минимум три военные базы, которые будет содержать и финансировать Южное командование армии США (SOUTHCOM). Объекты развернут в провинциях Неукен, Мисьонес и Огненная Земля.

Дополнительно стороны заключили специальное соглашение с Агентством США по контролю за оборотом наркотиков о создании целевой группы в провинции Мисьонес для борьбы с незаконным оборотом наркотиков и терроризмом с использованием военных методов. База будет установлена на так называемой “трехсторонней границе”, где сходятся Аргентина, Парагвай и Бразилия.

Издание указывает, что в Неукен уже готов фундамент для будущей военной базы. В этой аргентинской провинции находится месторождение сланцевого газа и сланцевого масла Vaca Muerta.

Цель развертывания новых баз — “обеспечить планирование на случай непредвиденных обстоятельств, операции и сотрудничество в области безопасности для Центральной и Южной Америки и Карибского бассейна”.

Одним из главных сторонников идеи строительства базы США в Аргентине является министр безопасности республики Патрисия Буллирч. По данным источников издания, она согласовала приезд в страну группы американских инструкторов, которые занимаются подготовкой аргентинских полицейских перед ноябрьским саммитом G20 в Буэнос-Айресе, что нарушает действующие в Аргентине законы.

В Латинской Америке уже находятся военные объекты американской армии, например, пункт обеспечения корпуса морской пехоты в Сан-Паулу.

Как сообщал УНН, в Пентагоне заявили, что США хотели бы активизации диалога по стратегической стабильности.

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