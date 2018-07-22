ЗМІ дізналися про згоду влади Аргентини на будівництво військових баз США

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КИЇВ. 22 липня. УНН. Президент Аргентини Маурісіо Макрі дав дозвіл на будівництво в латиноамериканській республіці декількох американських військових баз. Про це повідомляє мексиканське видання Aristegui Noticias з посиланням на свої інформовані джерела, передає УНН.

За попереднім проектом, в країні розмістяться як мінімум три військові бази, які буде утримувати і фінансувати Південне командування армії США (SOUTHCOM). Об’єкти розгорнуто в провінціях Неукен, Місьйонес і Вогняна Земля.

Додатково сторони уклали спеціальну угоду з Агентством США з контролю за оборотом наркотиків про створення цільової групи в провінції Місьйонес для боротьби з незаконним обігом наркотиків і тероризмом з використанням військових методів. База буде встановлена на так званому “тристоронньому кордоні”, де сходяться Аргентина, Парагвай і Бразилія.

Видання вказує, що в Неукен вже готовий фундамент для майбутньої військової бази. У цій аргентинської провінції знаходиться родовище сланцевого газу і сланцевого масла Vaca Muerta.

Мета розгортання нових баз — “забезпечити планування на випадок непередбачених обставин, операції і співпрацю в області безпеки для Центральної та Південної Америки і Карибського басейну”.

Одним з головних прихильників ідеї будівництва бази США в Аргентині є міністр безпеки республіки Патрісія Буллірч. За даними джерел видання, вона узгодила приїзд в країну групи американських інструкторів, які займаються підготовкою аргентинських поліцейських перед листопадовим самітом G20 в Буенос-Айресі, що порушує чинні в Аргентині закони.

У Латинській Америці вже знаходяться військові об’єкти американської армії, наприклад, пункт забезпечення корпусу морської піхоти в Сан-Паулу.

Як повідомляв УНН, у Пентагоні заявили, що США хотіли б активізації діалогу по стратегічній стабільності.

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