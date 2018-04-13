СМИ узнали о планах Трампа увеличить торговое давление на Китай

“Сначала список импорта из КНР не включал некоторые потребительские товары, в том числе одежду, мобильные телефоны и обувь, чтобы минимизировать недовольство американских потребителей”, — сообщил один из собеседников газеты. При этом опрошенные редакцией эксперты опасаются, что такие товары повышенного спроса “неизбежно” обложат дополнительными пошлинами.

Кроме того, Минфин разрабатывает запрет на китайские инвестиции в передовые технологии США. Такие экономические меры коснутся совместных китайско-американских предприятий и системы лицензирования, указывает источник газеты в администрации.

“Администрация обсуждает такой вариант, при котором инвестиционные ограничения станут постоянными, даже если Китай изменит свою промышленную политику”, — рассказал один из чиновников Белого дома. В окружении президента США Дональда Трампа считают, что таким образом они смогут “дать пример” другим странам не имитировать политику Китая.

Газета указывает на уверенность американских чиновников в том, что их стратегия по давлению на Пекин работает, и китайская сторона уже “склоняется к воле США”. WSJ напоминает, что официально китайские чиновники отрицают влияние Вашингтона.

Как сообщал УНН, Трамп призвал Китай покончить с “нечестной торговлей”.