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СМИ узнали о планах Трампа увеличить торговое давление на Китай

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КИЕВ. 13 апреля. УНН. Администрация президента США Дональда Трампа планирует на следующей неделе расширить список китайских товаров и услуг, на которые распространяются дополнительные импортные пошлины, а также ограничить китайские инвестиции в технологии США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Wall Street Journal.

“Сначала список импорта из КНР не включал некоторые потребительские товары, в том числе одежду, мобильные телефоны и обувь, чтобы минимизировать недовольство американских потребителей”, — сообщил один из собеседников газеты. При этом опрошенные редакцией эксперты опасаются, что такие товары повышенного спроса “неизбежно” обложат дополнительными пошлинами.

Кроме того, Минфин разрабатывает запрет на китайские инвестиции в передовые технологии США. Такие экономические меры коснутся совместных китайско-американских предприятий и системы лицензирования, указывает источник газеты в администрации.

“Администрация обсуждает такой вариант, при котором инвестиционные ограничения станут постоянными, даже если Китай изменит свою промышленную политику”, — рассказал один из чиновников Белого дома. В окружении президента США Дональда Трампа считают, что таким образом они смогут “дать пример” другим странам не имитировать политику Китая.

Газета указывает на уверенность американских чиновников в том, что их стратегия по давлению на Пекин работает, и китайская сторона уже “склоняется к воле США”. WSJ напоминает, что официально китайские чиновники отрицают влияние Вашингтона.

Как сообщал УНН, Трамп призвал Китай покончить с “нечестной торговлей”.

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