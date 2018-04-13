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ЗМІ дізналися про плани Трампа збільшити торговий тиск на Китай

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. Адміністрація президента США Дональда Трампа планує наступного тижня розширити список китайських товарів і послуг, на які поширюються додаткові імпортні мита, а також обмежити китайські інвестиції в технології США. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Wall Street Journal.

“Спочатку список імпорту з КНР не включав деякі споживчі товари, в тому числі одяг, мобільні телефони та взуття, щоб мінімізувати невдоволення американських споживачів”, — повідомив один зі співрозмовників газети. При цьому опитані редакцією експерти побоюються, що такі товари підвищеного попиту “неминуче” обкладуть додатковими митами.

Крім того, Мінфін опрацьовує заборони на китайські інвестиції в передові технології США. Такі економічні заходи торкнуться спільних китайсько-американських підприємств та системи ліцензування, вказує джерело газети в адміністрації.

“Адміністрація обговорює такий варіант, при якому інвестиційні обмеження стануть постійними, навіть якщо Китай змінить свою промислову політику”, — розповів один з чиновників Білого дому. В оточенні президента США Дональда Трампа вважають, що таким чином вони зможуть “дати приклад” іншим країнам не імітувати політику Китаю.

Газета вказує на впевненість американських чиновників в тому, що їхня стратегія по тиску на Пекін працює, і що китайська сторона вже “схиляється до волі США”. WSJ нагадує, що офіційно китайські чиновники заперечують вплив Вашингтона.

Як повідомляв УНН, Трамп закликав Китай покінчити з “нечесною торгівлею”.

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