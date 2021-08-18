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СМИ: делегация бывшей власти Афганистана на переговорах с талибами в Дохе - попросила убежища в Катаре

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 августа. УНН. Члены делегации правительства Исламской Республики Афганистан, прекратившей свое существование, участвующие в переговорах с представителями радикального движения “Талибан” (захватившими власть в стране) в Дохе, попросила временного убежища в Катаре. Об этом в среду сообщило афганское агентство Pajhwok, пишет УНН.

Детали

По его информации, “бывшая правительственная делегация (Афганистана) попросила временного убежища в Катаре до создания инклюзивного правительства в Афганистане”.

Консультации в Дохе между делегацией прежнего правительства и представителями “Талибана” велись с сентября 2020 года, они неоднократно прерывались и недавно возобновились. С самого начала в Дохе не удалось продвинуться дальше обсуждения повестки мирных переговоров по существу.

Ранее

После объявления США об окончании вооруженной операции в Афганистане и начале вывода войск радикальное движение “Талибан” развернуло наступление на правительственные силы и к 15 августа вошло без боя в Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани, сняв с себя полномочия, покинул страну. Западные государства эвакуируют своих граждан, в том числе дипломатов.

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