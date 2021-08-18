ЗМІ: делегація колишньої влади Афганістану на перемовинах з талібами у Досі - попросила притулку у Катарі

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За його інформацією, “колишня урядова делегація (Афганістану) попросила тимчасового притулку в Катарі до створення інклюзивного уряду в Афганістані”.

Консультації в Досі між делегацією колишнього уряду і представниками “Талібану” велися з вересня 2020 року, вони неодноразово переривалися і недавно відновилися. З самого початку в Досі не вдалося просунутися далі обговорення порядку мирних переговорів по суті.

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Після оголошення США про закінчення збройної операції в Афганістані і початку виведення військ радикальний рух “Талібан” розвернув наступ на урядові сили і до 15 серпня увійшов без бою в Кабул. Президент Афганістану Ашраф Гані, знявши з себе повноваження, покинув країну. Західні держави евакуюють своїх громадян, в тому числі дипломатів.