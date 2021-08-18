ЗМІ: делегація колишньої влади Афганістану на перемовинах з талібами у Досі - попросила притулку у Катарі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Члени делегації уряду Ісламської Республіки Афганістан, яка припинила своє існування, які беруть участь в переговорах з представниками радикального руху “Талібан” (які захопили владу в країні) у Досі, попросила тимчасового притулку в Катарі. Про це в середу повідомило афганське агентство Pajhwok, пише УНН.
Деталі
За його інформацією, “колишня урядова делегація (Афганістану) попросила тимчасового притулку в Катарі до створення інклюзивного уряду в Афганістані”.
Консультації в Досі між делегацією колишнього уряду і представниками “Талібану” велися з вересня 2020 року, вони неодноразово переривалися і недавно відновилися. З самого початку в Досі не вдалося просунутися далі обговорення порядку мирних переговорів по суті.
Раніше
Після оголошення США про закінчення збройної операції в Афганістані і початку виведення військ радикальний рух “Талібан” розвернув наступ на урядові сили і до 15 серпня увійшов без бою в Кабул. Президент Афганістану Ашраф Гані, знявши з себе повноваження, покинув країну. Західні держави евакуюють своїх громадян, в тому числі дипломатів.