СМИ: “Строить не спешат” — государство срывает сроки официального запуска работы аэропорта Днепра

ukru
15 марта, 19:03 • 106306 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 142430 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 122978 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 116544 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 104544 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101323 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 92423 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 123722 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 127182 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127282 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Киев и центральные области под угрозой: вражеские БпЛА атакуют

Киев и центральные области под угрозой: вражеские БпЛА атакуют

16 марта, 00:06 • 72312 просмотра
Крым превращается в токсичную свалку: зараженный мазутом грунт агрессор захоранивает прямо на полуострове - ЦНС

Крым превращается в токсичную свалку: зараженный мазутом грунт агрессор захоранивает прямо на полуострове - ЦНС

16 марта, 02:05 • 42121 просмотра
Хуситы угрожают ответом на удары США по Йемену: детали заявления

Хуситы угрожают ответом на удары США по Йемену: детали заявления

16 марта, 03:19 • 22045 просмотра
Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

05:29 • 43356 просмотра
Си Цзиньпин отклонил приглашение на саммит в Брюсселе: детали

Си Цзиньпин отклонил приглашение на саммит в Брюсселе: детали

06:06 • 24952 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 123722 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 123717 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 261167 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 290495 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 226825 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 105057 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 127182 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 111421 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 128698 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 130727 просмотра
Актуальное
СМИ: “Строить не спешат” — государство срывает сроки официального запуска работы аэропорта Днепра

СМИ: “Строить не спешат” — государство срывает сроки официального запуска работы аэропорта Днепра

Киев • УНН

 • 11709 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. На строительстве государственной взлетно-посадочной полосы для международного аэропорта в Днепре работы так и не начались — сообщили журналисты, которые планово проинспектировали ход работ по созданию объекта, которого многие годы ожидают горожане.

“Строить не спешат, — описали журналисты увиденное на государственной стройке взлетки. — Если отойти от будущего терминала чуть дальше, туда, где должно идти строительство взлетно-посадочной полосы, попадаешь в параллельную реальность. Аккуратными рядами неподвижно стоит тяжелая техника. Сияет свежей краской под февральским солнцем бетонный завод. Его механизмы абсолютно пусты. Запасов сырья рядом не видно”.

“Уже могли бы взлететь первые самолеты в разные концы мира”, — сетуют журналисты о потерянном времени.

В то же время на второй строительной площадке, где группа DCH Александра Ярославского строит терминалы нового аэровокзального комплекса, идут активные работы. Еще недавно сообщалось, что строят второй-третий этажи, а сейчас очевидцы строительства говорят уже о старте кровельных работ.

“На площадке, где идет строительство основного нового терминала, работа кипит. Тяжелая техника, башенные краны, рабочие трудятся со слаженностью симфонического оркестра”, — описал журналист увиденное на площадке частного инвестора строительства аэропорта.

Журналисты пообщались с начальником стройплощадки “НС-Днепр” (DCH) Юрием Червинским — он подтвердил заявление президента группы DCH Александра Ярославского, что работы завершатся в срок, и к концу текущего года терминал будет готов.

“Группа компаний DCH в рамках намеченного графика выполняет все свои обязательства по работам в аэропорту Днепра. — рассказал Юрий Червинский о работе на объекте частного инвестора в рамках частно-государственного партнерства. — Идет интенсивное строительство терминала, внутриплощадочных сетей, VIP-терминала и административно-бытового корпуса. По третьему этажу смонтированы металлоконструкции, и мы приступили к монтажу перекрытий терминала. Планируем сдать объект к концу 2022 года. Надеюсь, что к концу 2022 года будем и летать”, — сказал он.

Как известно, международный аэропорт Днепр — это проект частно-государственного партнерства. DCH Александра Ярославского, имеющая успешный опыт строительства и эксплуатации международного аэропорта “Харьков”, возводит новые аэровокзальный комплекс в Днепре для обслуживания пассажиров и служб аэропорта. Государство в лице отобранного на тендере генподрядчика, турецкой корпорации Oнур, за бюджетные средства строит взлетно-посадочную полосу будущего аэропорта и прочие сооружения аэдродрома.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы