СМИ: “Строить не спешат” — государство срывает сроки официального запуска работы аэропорта Днепра

“Строить не спешат, — описали журналисты увиденное на государственной стройке взлетки. — Если отойти от будущего терминала чуть дальше, туда, где должно идти строительство взлетно-посадочной полосы, попадаешь в параллельную реальность. Аккуратными рядами неподвижно стоит тяжелая техника. Сияет свежей краской под февральским солнцем бетонный завод. Его механизмы абсолютно пусты. Запасов сырья рядом не видно”.

“Уже могли бы взлететь первые самолеты в разные концы мира”, — сетуют журналисты о потерянном времени.

В то же время на второй строительной площадке, где группа DCH Александра Ярославского строит терминалы нового аэровокзального комплекса, идут активные работы. Еще недавно сообщалось, что строят второй-третий этажи, а сейчас очевидцы строительства говорят уже о старте кровельных работ.

“На площадке, где идет строительство основного нового терминала, работа кипит. Тяжелая техника, башенные краны, рабочие трудятся со слаженностью симфонического оркестра”, — описал журналист увиденное на площадке частного инвестора строительства аэропорта.

Журналисты пообщались с начальником стройплощадки “НС-Днепр” (DCH) Юрием Червинским — он подтвердил заявление президента группы DCH Александра Ярославского, что работы завершатся в срок, и к концу текущего года терминал будет готов.

“Группа компаний DCH в рамках намеченного графика выполняет все свои обязательства по работам в аэропорту Днепра. — рассказал Юрий Червинский о работе на объекте частного инвестора в рамках частно-государственного партнерства. — Идет интенсивное строительство терминала, внутриплощадочных сетей, VIP-терминала и административно-бытового корпуса. По третьему этажу смонтированы металлоконструкции, и мы приступили к монтажу перекрытий терминала. Планируем сдать объект к концу 2022 года. Надеюсь, что к концу 2022 года будем и летать”, — сказал он.

Как известно, международный аэропорт Днепр — это проект частно-государственного партнерства. DCH Александра Ярославского, имеющая успешный опыт строительства и эксплуатации международного аэропорта “Харьков”, возводит новые аэровокзальный комплекс в Днепре для обслуживания пассажиров и служб аэропорта. Государство в лице отобранного на тендере генподрядчика, турецкой корпорации Oнур, за бюджетные средства строит взлетно-посадочную полосу будущего аэропорта и прочие сооружения аэдродрома.