ЗМІ: "Будувати не поспішають" - держава зриває терміни офіційного запуску роботи аеропорту Дніпра
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. На будівництві державної злітно-посадкової смуги для міжнародного аеропорту в Дніпрі роботи так і не почалися — повідомили журналісти, які планово проінспектували хід робіт зі створення об'єкта, якого багато років очікують городяни.
"Будувати не поспішають, - описали журналісти побачене на державному будівництві. - Якщо відійти від майбутнього терміналу трохи далі, туди, де має йти будівництво злітно-посадкової смуги, потрапляєш в паралельну реальність. Акуратними рядами нерухомо стоїть важка техніка. Сяє свіжою фарбою під лютневим сонцем бетонний завод. Його механізми абсолютно порожні. Запасів сировини поруч не видно".
"Вже могли б злетіти перші літаки в різні кінці світу", - нарікають журналісти про втрачений час.
Водночас на другому будівельному майданчику, де група DCH Олександра Ярославського будує термінали нового аеровокзального комплексу, йдуть активні роботи. Ще недавно повідомлялося, що будують другий-третій поверхи, а зараз очевидці будівництва говорять вже про старт покрівельних робіт.
"На майданчику, де йде будівництво основного нового терміналу, робота кипить. Важка техніка, баштові крани, робітники працюють зі злагодженістю симфонічного оркестру", — описав журналіст побачене на майданчику приватного інвестора будівництва аеропорту.
Журналісти поспілкувалися з начальником будмайданчика "НС-Дніпро" (DCH) Юрієм Червінським — він підтвердив заяву президента групи DCH Олександра Ярославського, що роботи завершаться в строк, і до кінця поточного року термінал буде готовий.
"Група компаній DCH в рамках наміченого графіка виконує всі свої зобов'язання по роботах в аеропорту Дніпра, - розповів Юрій Червінський про роботу на об'єкті приватного інвестора в рамках приватно-державного партнерства. - Йде інтенсивне будівництво терміналу, внутрішньомайданчикових мереж, VIP-терміналу та адміністративно-побутового корпусу. По третьому поверсі змонтовані металоконструкції, і ми приступили до монтажу перекриттів терміналу. Плануємо здати об'єкт до кінця 2022 року. Сподіваюся, що до кінця 2022 року будемо і літати", — сказав він.
Як відомо, Міжнародний аеропорт Дніпро — це проект приватно-державного партнерства. DCH Олександра Ярославського, що має успішний досвід будівництва та експлуатації міжнародного аеропорту "Харків", зводить нові аеровокзальні комплекси в Дніпрі для обслуговування пасажирів і служб аеропорту. Держава в особі відібраного на тендері генпідрядника, турецької корпорації Онур, за бюджетні кошти будує злітно-посадкову смугу майбутнього аеропорту та інші споруди аедродрому.