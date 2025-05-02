Змея вызвала остановку движения скоростных поездов в Японии

Движение скоростных поездов "Токайдо Синкансэн" (Tokaido Shinkansen), соединяющих Токио и Осаку в Японии, временно прервалось в среду после того, как змея запуталась в контактных проводах и вызвала отключение электроэнергии, со ссылкой на данные оператора сообщает Kyodo News, пишет УНН.

Детали

Инцидент произошел вечером, что привело к приостановке движения поездов, направляющихся в Токио между Шин-Осака и Нагоя, и поездов, направляющихся в Осаку, между Шин-Осака и Токио.

Поезда возобновились примерно через полтора часа после подтверждения условий безопасности, сообщила JR Central.

Пассажиры собрались вокруг персонала на станции Нагоя, ища объяснений задержки, в то время как большие толпы также образовали очереди возле билетных автоматов.

"Я пользуюсь синкансэном несколько раз в месяц, но это первый раз, когда я столкнулся с приостановкой из-за отключения электроэнергии", - сказал 46-летний Сатоши Тагава, который должен был вернуться в Токио.

"Я вздохнул с облегчением, - сказал 26-летний Казутоши Тачи, узнав, что обслуживание возобновилось. - Но я сыт по горло проблемами (с обслуживанием синкансэнов). Я хочу, чтобы они ходили по расписанию".

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