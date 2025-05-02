Змія викликала зупинку руху швидкісних поїздів у Японії

Рух швидкісних поїздів "Токайдо Синкансен" (Tokaido Shinkansen), які з'єднують Токіо та Осаку у Японії тимчасово перервався у середу після того, як змія заплуталася в контактних проводах і викликала відключення електроенергії, з посиланням на дані оператора повідомляє Kyodo News, пише УНН.

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Інцидент стався увечері, призвівши до призупинення руху поїздів, що прямують до Токіо між Шін-Осака та Нагоя, та потягів, що прямують до Осаки, між Шін-Осака та Токіо.

Поїзди відновилися через близько півтори години після підтвердження умов безпеки, повідомила JR Central.

Пасажири зібралися навколо персоналу на станції Нагоя, шукаючи пояснень затримки, тоді як великі натовпи також утворили черги біля квиткових автоматів.

"Я користуюся синкансеном кілька разів на місяць, але це перший раз, коли я зіткнувся з призупиненням через відключення електроенергії", - сказав 46-річний Сатоші Тагава, який мав повернутися в Токіо.

"Я зітхнув з полегшенням, - сказав 26-річний Казутоші Тачі, дізнавшись, що обслуговування відновилося. - Але я ситий по горло проблемами (з обслуговуванням синкансенів). Я хочу, щоб вони ходили за розкладом".

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