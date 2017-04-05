Соревнования по рукопашному бою среди десантников состоялись в Житомире

В соревнованиях принимали участие около 50 десантников — здесь представители 5 десантных бригад и учебного центра ВДВ. Все ребята имеют опыт службы в зоне проведения АТО, большинство из них к службе в армии успели получить звание кандидатов или мастеров спорта по боевым искусствам.

Эти соревнования — это отборочный этап Всеукраинского чемпионата среди военных вооруженных сил. Лучшие из лучших войдут в состав команды десантников, которая померится силами с военными из других родов войск.

“Это морально-психологическое состояние бойцов, они все участники АТО, они свой дух поддерживают, всегда готовы идти в бой, тем самым на татаме они показывают свои возможности”, — сказал начальник по физической подготовке ВДВ ВСУ Андрей Палагин.

Напомним, 19 февраля в г.Бершадь состоялся турнир по волейболу, посвященный 28-й годовщине полного вывода советских войск из Афганистана и Дню памяти воинов-интернационалистов.