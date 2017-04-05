Змагання з рукопашного бою серед десантників відбулися в Житомирі
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 5 квітня. УНН. Всеукраїнські змагання із рукопашного бою відбулись у Житомирі, повідомляє кореспондент УНН.
У змаганнях брали участь близько 50 десантників — тут представники 5 десантних бригад та навчального центру ВДВ. Всі хлопці мають досвід служби у зоні проведення АТО, більшість із них до служби в армії встигли отримати звання кандидатів або майстрів спорту із бойових мистецтв.
Ці змагання — це відбірковий етап до всеукраїнського чемпіонату серед військових збройних сил. Кращі з кращих увійдуть до складу команди десантників, яка поміряється силами із військовими з інших родів військ.
“Це морально-психологічний стан бійців, вони всі учасники АТО, вони свій дух підтримують завжди готові йти в бій, тим самим на татамі вони показують свої можливості”, — сказав начальник з фізичної підготовки ВДВ ЗСУ Андрій Палагін.
Нагадаємо, 19 лютого у м.Бершадь відбувся турнір з волейболу, присвячений 28-й річниці повного виведення радянських військ з Афганістану та Дню пам’яті воїнів-інтернаціоналістів.