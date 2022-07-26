Злоупотребление и растрата арестованного имущества АРМА на 426 млн гривен: суд избрал меру пресечения должностному лицу
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения подозреваемому по делу о растрате арестованного имущества АРМА на сумму более 426 миллионов гривен. Об этом сообщает Специальная антикоррупционная прокуратура, пишет УНН.
Детали
26 июля следственный судья Высшего антикоррупционного суда избрал меру пресечения бывшему главе Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, который подозревается вместе с другими лицами в злоупотреблении властью и растрате более 426 млн гривен.
В частности, суд применил к указанному подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере 3 101 250 гривен. Срок действия меры пресечения до 12.09.2022.
Также на лицо возложен ряд процессуальных обязанностей, предусмотренных ст.194 УПК Украины.
Дополнение
18 июля следователь судья ВАКС применил к начальнику управления менеджмента активов центрального аппарата АРМА меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток, то есть до 12 сентября 2022 года, с альтернативой внесения 4 млн 962 тыс. гривен залога.