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Зловживання та розтрата арештованого майна АРМА на 426 млн гривень: суд обрав запобіжний захід посадовцю

Зловживання та розтрата арештованого майна АРМА на 426 млн гривень: суд обрав запобіжний захід посадовцю

Київ • УНН

 • 133291 перегляди

КИЇВ. 26 липня. УНН. Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід підозрюваному у справі щодо розтрати арештованого майна АРМА на суму понад 426 мільйонів гривень. Про це повідомляє Спеціальна антикорупційна прокуратура, пише УНН.

Деталі

26 липня слідчий суддя Вищого антикорупційного суду обрав запобіжний захід колишньому голові Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, який підозрюється разом з іншими особами у зловживанні владою та розтраті понад 426 млн гривень.

Зокрема, суд застосував до вказаного підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 3 101 250 гривень. Строк дії запобіжного заходу до 12.09.2022.

Також на особу покладено ряд процесуальних обов’язків, передбачених ст.194 КПК України.

Доповнення

18 липня слідчий суддя ВАКС застосував до начальника управління менеджменту активів центрального апарату АРМА запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, тобто до 12 вересня 2022 року, з альтернативою внесення 4 млн 962 тис. гривень застави.

Українські Національні Новини

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