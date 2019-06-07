Преступники подделали документы и завладели семью земельными участками в центре Одессы
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июня. УНН. Правоохранители задержали шестерых из 8 членов преступной группировки, которая подделывала документы и завладела таким образом семью земельными участками в центре Одессы, нанеся городу ущерб на 4,5 млн грн. В преступную группировке входил и бывший правоохранитель. Об этом сообщили в Департаменте внутренней безопасности Национальной полиции Украины, передает УНН.
По данным ведомства, работники Одесского управления Департамента внутренней безопасности НПУ получили оперативную информацию о деятельности на территории Одессы преступной группы, специализирующейся на незаконных сделках с недвижимостью. Полиция начала уголовное производство.
Причастными к противоправным действиям оказались местные жители. Так, в начале 2017 45-летняя одесситка организовала группу злоумышленников, которые разработали план по завладению земельными участками и объектами недвижимости с целью незаконного обогащения. Среди злоумышленников оказался и бывший сотрудник милиции, который был уличен в противоправных действиях еще в 2007 году.
Согласно распределенных ролей заговорщики подыскивали объекты недвижимости и земельные наделы, принадлежавшие территориальной общине города. Они изготавливали и использовали поддельные правоустанавливающие документы, после чего подыскивали и привлекали лиц, на которых впоследствии оформляли эти документы, предоставляли в органы государственной регистрации заведомо фальшивые бумаги и на их основании получали право собственности на недвижимость.
Оперативники внутренней безопасности собрали доказательства завладение аферистами семью земельными участками, которые расположены в центральной части Одессы и принадлежат Одесском городском совете. Причиненные убытки составляют почти 4,5 миллиона гривен.
Следственным отделом Портофранковского отделения полиции Одессы заочно сообщено подозрения восьми соучастникам преступной группы. Им инкриминируют совершение противоправных действий, предусмотренных ч.1 ст.388 (Незаконные действия в отношении имущества, на которое наложен арест или которое описано или подлежит конфискации), ч.4 ст.190 (мошенничество) и ч.4 ст.358 (подделка документов , печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) Уголовного кодекса Украины.
Правоохранители провели 11 обысков по месту жительства фигурантов группы изъяв большое количество различных документов на недвижимость, черновые записи, оргтехнику, мобильные телефоны и деньги.
В настоящее время 47-летнюю лидера аферистов и 5 ближайших сообщников задержаны на основании требований ст.191 УПК Украины и помещен в изолятор временного содержания. В ближайшее время им будет избрана мера пресечения. Продолжаются следственные действия, направленные на привлечение к ответственности всех причастных к махинациям.
Напомним, гражданин, соглашаясь продать свой голос на выборах, может потерять свое право свободного волеизъявления и недвижимое имущество: квартиру, дом, земельный участок.