Преступники подделали документы и завладели семью земельными участками в центре Одессы

КИЕВ. 7 июня. УНН. Правоохранители задержали шестерых из 8 членов преступной группировки, которая подделывала документы и завладела таким образом семью земельными участками в центре Одессы, нанеся городу ущерб на 4,5 млн грн. В преступную группировке входил и бывший правоохранитель. Об этом сообщили в Департаменте внутренней безопасности Национальной полиции Украины, передает УНН.