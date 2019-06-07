Преступники подделали документы и завладели семью земельными участками в центре Одессы

ukru
Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 26910 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 48630 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 65646 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 117578 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110357 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136890 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144479 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130054 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130132 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 131305 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 69977 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 67570 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

13:56 • 30544 просмотра
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

15:14 • 60005 просмотра
Трамп разъярен из-за поведения России и её ударов по Украине - СМИ

Трамп разъярен из-за поведения России и её ударов по Украине - СМИ

16:42 • 45172 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

15:14 • 60005 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 117579 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 146676 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 158769 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 217467 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

15:09 • 22819 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

13:56 • 30520 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 67546 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 69955 просмотра
Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

6 марта, 10:14 • 124918 просмотра
Актуальное
Преступники подделали документы и завладели семью земельными участками в центре Одессы

Преступники подделали документы и завладели семью земельными участками в центре Одессы

Киев  •  УНН

 • 11693 просмотра

КИЕВ. 7 июня. УНН. Правоохранители задержали шестерых из 8 членов преступной группировки, которая подделывала документы и завладела таким образом семью земельными участками в центре Одессы, нанеся городу ущерб на 4,5 млн грн. В преступную группировке входил и бывший правоохранитель. Об этом сообщили в Департаменте внутренней безопасности Национальной полиции Украины, передает УНН.

По данным ведомства, работники Одесского управления Департамента внутренней безопасности НПУ получили оперативную информацию о деятельности на территории Одессы преступной группы, специализирующейся на незаконных сделках с недвижимостью. Полиция начала уголовное производство.

Причастными к противоправным действиям оказались местные жители. Так, в начале 2017 45-летняя одесситка организовала группу злоумышленников, которые разработали план по завладению земельными участками и объектами недвижимости с целью незаконного обогащения. Среди злоумышленников оказался и бывший сотрудник милиции, который был уличен в противоправных действиях еще в 2007 году.

Согласно распределенных ролей заговорщики подыскивали объекты недвижимости и земельные наделы, принадлежавшие территориальной общине города. Они изготавливали и использовали поддельные правоустанавливающие документы, после чего подыскивали и привлекали лиц, на которых впоследствии оформляли эти документы, предоставляли в органы государственной регистрации заведомо фальшивые бумаги и на их основании получали право собственности на недвижимость.

Оперативники внутренней безопасности собрали доказательства завладение аферистами семью земельными участками, которые расположены в центральной части Одессы и принадлежат Одесском городском совете. Причиненные убытки составляют почти 4,5 миллиона гривен.

Следственным отделом Портофранковского отделения полиции Одессы заочно сообщено подозрения восьми соучастникам преступной группы. Им инкриминируют совершение противоправных действий, предусмотренных ч.1 ст.388 (Незаконные действия в отношении имущества, на которое наложен арест или которое описано или подлежит конфискации), ч.4 ст.190 (мошенничество) и ч.4 ст.358 (подделка документов , печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители провели 11 обысков по месту жительства фигурантов группы изъяв большое количество различных документов на недвижимость, черновые записи, оргтехнику, мобильные телефоны и деньги.

В настоящее время 47-летнюю лидера аферистов и 5 ближайших сообщников задержаны на основании требований ст.191 УПК Украины и помещен в изолятор временного содержания. В ближайшее время им будет избрана мера пресечения. Продолжаются следственные действия, направленные на привлечение к ответственности всех причастных к махинациям.

Напомним, гражданин, соглашаясь продать свой голос на выборах, может потерять свое право свободного волеизъявления и недвижимое имущество: квартиру, дом, земельный участок.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы