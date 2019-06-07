Злочинці підробили документи і заволоділи сімома земельними ділянками в центрі Одеси

За даними відомства, працівники Одеського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ отримали оперативну інформацію про діяльність на території Одеси злочинної групи, що спеціалізується на незаконних оборудках з нерухомістю. Поліція розпочала кримінальне провадження.

Причетними до протиправних дій виявились місцеві мешканці. Так, на початку 2017 року 45-річна одеситка організувала групу зловмисників, які розробили план по заволодінню земельними ділянками та об’єктами нерухомості з метою незаконного збагачення. Серед зловмисників виявився і колишній співробітник міліції, якого було викрито у протиправних діях ще 2007 року.

Відповідно до розподілених ролей змовники підшукували об’єкти нерухомості та земельні наділи, що належали територіальній громаді міста. Вони виготовляли та використовували підроблені правовстановлюючі документи, після чого підшукували та залучали осіб, на яких згодом оформлювали ці документи, надавали до органів державної реєстрації завідомо фальшиві папери та на їх підставі отримували право власності на нерухомість.

Оперативники внутрішньої безпеки зібрали докази про заволодіння аферистами сімома земельними ділянками, які розташовані у центральній частині Одеси та належать Одеській міській раді. Завдані збитки становлять майже 4,5 мільйони гривень.

Слідчим відділом Портофранківського відділення поліції Одеси заочно повідомлено підозри вісьмом співучасникам злочинної групи. Їм інкримінують вчинення протиправних дій, передбачених ч.1 ст.388 (Незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт або яке описано чи підлягає конфіскації), ч.4 ст.190 (Шахрайство) та ч.4 ст.358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці провели 11 обшуків за місцем мешкання фігурантів групи вилучивши велику кількість різних документів на нерухомість, чорнові записи, оргтехніку, мобільні телефони та кошти.

На теперішній час 47-річну лідерку аферистів і 5 найближчих спільників затримано на підставі вимог ст.191 КПК України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Найближчим часом їм буде обрано запобіжний захід. Тривають подальші слідчі дії, спрямовані на притягнення до відповідальності усіх причетних до махінацій.

Нагадаємо, громадянин, погоджуючись продати свій голос на виборах, може втратити своє право вільного волевиявлення і нерухоме майно: квартиру, будинок, земельну ділянку.