Преступная группа незаконно лишила свободы и пытала 200 наркозависимых

Организаторы “бизнеса” принимали заказы на принудительное “лечение” в так называемом реабилитационном центре людей, которые, по мнению их родственников или знакомых, страдали от наркотической, алкогольной или другой зависимости.

Члены группировки выезжали к “заказанным” и под психологическим давлением заставляли их отправиться на “лечение”. В случае отказа потерпевших, их все равно доставляли в реабилитационный центр, но уже силой.

“Реабилитантов” содержали в специально оборудованных бараках и подвалах, к ним применялись пытки. Лишенные свободы не могли самостоятельно покинуть место пребывания, за ними постоянно наблюдали “надзиратели” центра. Они также не распоряжались собственным временем и принудительно работали на деревообрабатывающем производстве, сельскохозяйственных и строительных работах в пользу владельцев “реабилитационного центра”.

В результате спецоперации сотрудники СБУ освободили более 200 незаконно удерживаемых “реабилитантов”, которые уже подтвердили факты пыток и нанесения им тяжких телесных повреждений. Также задержаны 22 наблюдателей, в том числе трех человек, которые выполняли организаторские функции.

Во время санкционированных обысков правоохранители обнаружили орудия пыток, а в кабинете основателя “центра” — боевую гранату РГД-5 и травматическое оружие.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 127 (пытки) и ч. 3 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается комплекс неотложных следственных действий.

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