Преступления, которые совершили военные рф во время полномасштабного вторжения в Украину по состоянию на 22 января
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. С начала полномасштабного вторжения России в Украину следователи Национальной полиции Украины начали 59 330 уголовных производств по фактам совершения на территории Украины преступлений военнослужащими вооруженных сил российской федерации и их пособниками, передает УНН со ссылкой на МВД Украины.
Дополнение
С 24 февраля 2022 года следователи Национальной полиции Украины открыли 59 330 уголовных производств по фактам совершения военных преступлений армией рф на территории Украины.
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- 47 588 – по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (Нарушение законов и обычаев войны).
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- 9 210 – по ст. 110 Уголовного кодекса Украины (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).
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- 2 335 – по ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (Коллаборационистская деятельность).
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- 112 – по ст. 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена).
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- 37 – по ст. 113 Уголовного кодекса Украины (Диверсия) и прочее.
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