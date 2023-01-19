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Зеленський: катування та вбивства - державний вибір росії. За це вона має бути справедливо покарана

Київ • УНН

 • 732032 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. росія на державному рівні обрала шлях катування, вбивств та мародерства. За це має настати державна відповідальність: політики та військові мають постати перед трибуналом, а з російських активів мають бути стягнені репарації для відновлення України. Про це час виставки Russian War Crimes у Давосі, яка демонструє всю правду про жахливі воєнні злочини, скоєні окупантами, заявив Президент України Володимир Зеленський, пише УНН.

Зеленський: катування та вбивства - державний вибір росії. За це вона має бути справедливо покарана

Глава держави наголосив на необхідності відновлення справедливості.

Цитата

«Має бути справедливість. Коли немає справедливості, зникають усі орієнтири у житті, крім найпростіших - окрім бажання вижити та помститися. Помста за все те зло, що було скоєне, коли ворог знищував справедливість. Україна не починала цієї війни. Це нічим не спровокована та жорстока агресія, яка має на меті лише знищення нашого народу і збагачення завдяки відібраному у нашої країни», - заявив Зеленський у промові.

За його словами, масштаби російських злочинів на українській землі не залишають сумнівів – це і було задумом керівництва росії.

«Це прийняті ними умови вторгнення. Увесь цей терор, усі вбивства, усі катування, усе мародерство. Скрізь, де російські війська вступали на українську територію, з ними прийшли професійні російські кати. Людей б'ють струмом, ґвалтують, прострілюють кінцівки, утримують без їжі, води та сну…

Поховання закатованих людей на окупованій території – у дворах будинків, у лісах, на узбіччях доріг – це невід'ємний супутник державного прапора росії.

Такий шлях обрала ця держава. Шлях терориста. Шлях ката. Шлях убивці. Шлях мародера. Це державний вибір росії, і має бути державна відповідальність. росія повинна відповідати за кожне спалене українське місто й село. За кожне зруйноване життя. За кожну українську родину, знищену російськими ракетами, бомбами і мінами. Ми маємо відновити справедливість. Ми маємо покарати зло», - наголосив Президент.

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Він додав, що Міжнародний кримінальний суд має юрисдикцію для судового переслідування російських військових злочинців. Міжнародний трибунал щодо злочину агресії росії проти України матиме юрисдикцію для притягнення до відповідальності найвищих посадових осіб російської політики та армії, які розв'язали цю загарбницьку війну.

«Цей спеціальний компенсаційний механізм матиме силу, щоб відшкодувати Україні у кожній людині, що постраждали від російської агресії, ту шкоду, яка була спричинена росією.

Відшкодування має відбутися за рахунок активів росії та всіх тих осіб, які пов'язані з нею.

Ця терористична війна має стати останньою такою війною. Ніколи більше жодна інша держава не має стати на такий шлях терору. Цього не забезпечить помста. Ось чому потрібна справедливість», - заявив Зеленський.

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