Зеленский: пытки и убийства - государственный выбор россии. За это она должна быть справедливо наказана

Глава государства подчеркнул необходимость восстановления справедливости.

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«Должна быть справедливость. Когда нет справедливости, исчезают все ориентиры в жизни, кроме самых простых - кроме желания выжить и отомстить. Месть за все то зло, что было совершено, когда враг уничтожал справедливость. Украина не начинала этой войны. Это ничем не спровоцированная и жестокая агрессия, которая имеет целью только уничтожение нашего народа и обогащение за счет отобранного у нашей страны», - заявил Зеленский в речи.

По его словам, масштабы российских преступлений на украинской земле не оставляют сомнений – это и было замыслом руководства россии.

«Это принятые ими условия вторжения. Весь этот террор, все убийства, все пытки, все мародерство. Везде, где российские войска ступали на украинскую территорию, с ними пришли профессиональные российские палачи. Людей бьют током, насилуют, простреливают конечности, удерживают без еды, воды и сна…

Захоронения замученных людей на оккупированной территории – во дворах домов, в лесах, на обочинах дорог – это неотъемлемый спутник государственного флага россии.

Такой путь выбрало это государство. Путь террориста. Путь палача. Путь убийцы. Путь мародера. Это государственный выбор россии, и должна быть государственная ответственность. россия должна отвечать за каждый сожженный украинский город и село. За каждую разрушенную жизнь. За каждую украинскую семью, уничтоженную российскими ракетами, бомбами и минами. Мы должны восстановить справедливость. Мы должны наказать зло», - подчеркнул Президент.

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Он добавил, что Международный уголовный суд имеет юрисдикцию для судебного преследования российских военных преступников. Международный трибунал по преступлению агрессии рф против Украины будет иметь юрисдикцию для привлечения к ответственности высших должностных лиц российской политики и армии, которые развязали эту захватническую войну.

«Этот специальный компенсационный механизм будет иметь силу, чтобы возместить Украине в каждом человеке, пострадавшем от российской агрессии, тот ущерб, который был причинен россией.

Возмещение должно произойти за счет активов россии и всех тех лиц, которые связаны с ней.

Эта террористическая война должна стать последней такой войной. Никогда больше ни одно другое государство не должно встать на такой путь террора. Этого не обеспечит месть. Вот почему нужна справедливость», - заявил Зеленский.